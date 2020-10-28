، "كورونا" يضم 24991 شخصًا إلى حصيلة مصابيه في إيطاليا ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس أودى بحياة 205 مرضى خلال يوم

أفادت وزارة الصحة الإيطالية اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 24991 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و205 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن حالات الوفاة المسجلة هي أعلى من الحصيلة التي سجلت في 15 مايو، والتي بلغت 200 حالة وفاة، وفقاً لـ "رويترز".

وأضافت أن إجمالي إصابات "كورونا" بلغ 589766 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 37905 حالة وفاة.