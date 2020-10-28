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أفادت وزارة الصحة الإيطالية اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 24991 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و205 حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة أن حالات الوفاة المسجلة هي أعلى من الحصيلة التي سجلت في 15 مايو، والتي بلغت 200 حالة وفاة، وفقاً لـ "رويترز".
وأضافت أن إجمالي إصابات "كورونا" بلغ 589766 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 37905 حالة وفاة.
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 09:41 PM
الفيروس أودى بحياة 205 مرضى خلال يوم"كورونا" يضم 24991 شخصًا إلى حصيلة مصابيه في إيطاليا
أفادت وزارة الصحة الإيطالية اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 24991 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و205 حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة أن حالات الوفاة المسجلة هي أعلى من الحصيلة التي سجلت في 15 مايو، والتي بلغت 200 حالة وفاة، وفقاً لـ "رويترز".
وأضافت أن إجمالي إصابات "كورونا" بلغ 589766 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 37905 حالة وفاة.
، "كورونا" يضم 24991 شخصًا إلى حصيلة مصابيه في إيطاليا ،
المصدر : الخليج 365
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