، ميدان الفروسية بحائل يقيم سباقه الثاني لهذا العام من 5 أشواط ،

محمد بن مسعود - الدمام - "لعيون مهند" تُوِّجت بشوط الكأس الرئيسي بعد منافسة شرسة

أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل اليوم الأربعاء حفل سباقه الثاني لهذا العام 1442هـ. وتكوّن حفل السباق من خمسة أشواط.

وفي التفاصيل، أوضح مدير المركز الإعلامي بميدان الفروسية بمنطقة حائل، المهندس ياسر النازح، أن الفرس "لعيون مهند" تُوّجت بشوط الكأس الرئيسي بعد منافسة شرسة لمالكها ناصر عبدالله المبلع. وفازت بالمركز الأول لشوط السباق الأول "أوتيكا" للمالك دهام محمد الشمري، فيما حقق الجواد "قصيد" المركز الأول في الشوط الثاني للمالك إسطبل النخبة، كما فاز الجواد "فاتل" بالمركز الأول في سباق الشوط الثالث للمالك مؤيد جندل الضعيفي. وفي الشوط الرابع حققت الفرس "مبهرهم" للمالك عبدالله جزاع الشريهي المركز الأول.

وفي ختام الحفل سلّم سعد قياض الشريهي، مشرف ميدان فروسية منطقة حائل، الكأس نيابة عن مدير ميدان الفروسية للفائز بالشوط الرئيسي.

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