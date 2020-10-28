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أعلن نادي الهلال تواجد كابتن الفريق سلمان الفرج في عيادة مستشفى المملكة بمقر النـادي؛ نظير تعرضه لكدمة في الكتف أثناء لقاء الأمس، على أن تتضح إمكانية مشاركته في التدريبات يوم الغد.
ميدانياً عاود لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الأربعاء تدريباتهم؛ بعد تأهلهم يـوم أمـس إلـى نهائـي كأس خادم الحرمين الشـريفين، حيث تركز المران على الجوانب البدنية والفنية .
وتخلل المران : تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "أبها"، تدريبات التمرير السريع والتسديد على المرمى لبقية اللاعبين ، مناورة لبقية اللاعبين على جزء من مساحة الملعب.
ويؤدى الأزرق عصر غدا الخميس مرانا اعتياديا؛ استعدادا لمواجهة ضيفه "ضمك" السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب الهلال الجديد، وصل صباح اليوم الأربعاء إلى مدينة الرياض ، تمهيداً للانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق.
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 09:12 PM
"فيتو" وصل ويستعد لمشاركة الفريق
أعلن نادي الهلال تواجد كابتن الفريق سلمان الفرج في عيادة مستشفى المملكة بمقر النـادي؛ نظير تعرضه لكدمة في الكتف أثناء لقاء الأمس، على أن تتضح إمكانية مشاركته في التدريبات يوم الغد.
ميدانياً عاود لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الأربعاء تدريباتهم؛ بعد تأهلهم يـوم أمـس إلـى نهائـي كأس خادم الحرمين الشـريفين، حيث تركز المران على الجوانب البدنية والفنية .
وتخلل المران : تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "أبها"، تدريبات التمرير السريع والتسديد على المرمى لبقية اللاعبين ، مناورة لبقية اللاعبين على جزء من مساحة الملعب.
ويؤدى الأزرق عصر غدا الخميس مرانا اعتياديا؛ استعدادا لمواجهة ضيفه "ضمك" السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب الهلال الجديد، وصل صباح اليوم الأربعاء إلى مدينة الرياض ، تمهيداً للانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق.
، الفرج يتواجد في العيادة .. والهلال يعاود تدريباته تحضيراً لملاقاة ضمك ،
المصدر : الخليج 365
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