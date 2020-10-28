«الإيكمو» يُنقذ حياة مصاب بفشل رئوي حاد

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نجح فريق طبي بمستشفى أحد في المدينة المنورة ، في إنقاذ حياة مصاب بفشل رئوي حاد أدى إلى وضعه على جهاز تنفسي بدعم عالي جداً ، وذلك بإجراء تدخل طبي عاجل أسهم بفضل الله في إنقاذ حياته , حيث قام الفريق الطبي بتركيب جهاز "الإيكمو" لدعم الجهاز التنفسي ورفع نسبة الأكسجين للدم لإنقاذ حياته وتعد هذه المرة الثانية للفريق الطبي للقيام بتدخل العاجل لإنقاذ حياة مصاب بفشل رئوي حاد جداً.

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