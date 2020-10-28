شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي لـ " الإعلاميين" : أنتم الصوت والرسالة والصورة والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، في رسالة للإعلاميين ومسؤولي التواصل: أنتم الصوت والرسالة والصورة التي تمثل جهتكم؛ فلنعمل معًا لرفع شعار احترام الملكية الفكرية وحقوقها .

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