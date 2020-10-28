2020-10-28

حريق يلتهم أعشابًا وحشائش في منطقة جبلية في السودة

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير، مساء اليوم الأربعاء، عمليات احتواء وإخماد حريق اندلع في أعشاب وأشجار عرعر على طريق السودة السياحي في قرية العزيزة.

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وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة عبر “تويتر”: “مدني عسير يباشر حريقًا في أعشاب وحشائش بمنطقة جبليه بقرية القوز في مركز السودة”.

“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بتفاصيل الحريق، وهي في انتظار التصريح الرسمي من متحدث الدفاع المدني.

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