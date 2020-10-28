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حريق يلتهم أعشابًا وحشائش في منطقة جبلية في السودة
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير، مساء اليوم الأربعاء، عمليات احتواء وإخماد حريق اندلع في أعشاب وأشجار عرعر على طريق السودة السياحي في قرية العزيزة.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة عبر “تويتر”: “مدني عسير يباشر حريقًا في أعشاب وحشائش بمنطقة جبليه بقرية القوز في مركز السودة”.
“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بتفاصيل الحريق، وهي في انتظار التصريح الرسمي من متحدث الدفاع المدني.
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