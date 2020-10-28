وزير البيئة يتفقد معسكر مكافحة الجراد الصحراوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أمس معسكر مكافحة الجراد الصحراوي في محافظة بيش، حيث اطلع على سير العمل في المعسكر.

واستمع لشرح مفصل من المشرف على المعسكر المهندس عبدالرحمن الصايغ عن أعمال مكافحة الجراد الصحراوي، حيث يضم المعسكر 20 فرقة أرضية للمكافحة، و10 فرق استكشافية، وطائرة هليكوبتر يعمل بها 50 شخصا ما بين مهندسين وسائقين وموظفين وعمال.

وفي ختام الزيارة كرم الفضلي عددا من العاملين في المعسكر.

كما زار الفضلي أمس متنزه السدر البري بمحافظة الدرب، واستمع خلال الجولة لشرح من المدير العام لفرع الوزارة المهندس محمد آل عطيف عن المتنزه التي تقدر مساحته الإجمالية بـ 19.190.229 كلم، ويستهدف زراعة 200000 شجرة سدر، زرعت منها 1000 شتلة سدر، وذلك بهدف المحافظة على بقاء الغطاء النباتي وحمايته من التصحر والمساهمة في جعل الأرض خضراء، انطلاقا من نهج الوزارة الاستراتيجي المتفق مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تتضمن المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية وجودة الحياة ورفاهية المجتمع.

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كما تجول الفضلي على عدد من المشروعات التابعة للوزارة بمحافظة صامطة، ووقف ميدانيا في مستهل الجولة على سير أعمال مكافحة نواقل المرض بمركز القفل التابع للمحافظة، مطلعا على الجهود والمهام التي تنفذها الفرق الميدانية العاملة في مجال رش البعوض ونواقل المرض من خلال مصائد البعوض وردم المستنقعات.

كما تفقد مشروع تشغيل وصيانة معالجة مياه الصرف الصحي والشبكات بمحافظة صامطة بقيمة إجمالية بلغت 18.507.020ريال، مستمعا لشرح مفصل من مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر جبر عن المشروع الذي يخدم المحافظة والمراكز التابعة لها.

والتقى محافظ صامطة أحمد زعلة ومشايخ وأهالي المحافظة، وبحث معهم احتياجات الأهالي في المجالات الزراعة والمياه والبيئة، والسبل الكفيلة بتوفير تلك الاحتياجات وفق الخطط والآليات والبرامج المعدة لذلك.