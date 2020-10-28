شكرا لقرائتكم خبر رفع الكفاءة التشغيلية للارتقاء بخدمات العمرة الاستثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمكة لقاء بعنوان «التعريف بأنظمة العمرة الاستثنائية»، لشرح الإجراءات الاحترازية لموسم العمرة، وفق الضوابط والمعايير التي وضعتها الوزارة، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاع للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة، مازن درار، أن شركات ومؤسسات العمرة ستعمل مع وكلاء السفر المرخصين من الخارج، وبالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، لتقديم حزمة من الخدمات المتعاقد عليها، وتوفير خدمة مميزة.

بدوره أوضح وكيل الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين، الدكتور عمرو المداح، أن المرحلة الثالثة تفتح الباب للمعتمرين من الخارج، وترفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100%، والتي تصل طاقتها التشغيلية إلى 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مصل، و19.500 زائر في اليوم. وآلية تنظيم عمرة الخارج تتطلب إجراءات محددة، منها تقديم طلب أداء العمرة مع كامل البيانات الشخصية والصحية، بحد أقصى 50 شخصا للمجموعة الواحدة من الدول المسموح بها، وضرورة وجود وكيل عمرة خارجي أو مسوق باقات العمرة المتاحة، ومكون باقات العمرة المتكاملة ذات الجودة العالية، وحجز الرحلات الجوية بناء على العرض والطلب من كل دولة.

ويرتكز النموذج التشغيلي على تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات للدول التي يقدم منها المعتمرون، والطاقة الاستيعابية المحددة لعمرة الخارج، وتنظيم قدوم المعتمرين على شكل مجموعات، ومنصات التسويق المتاحة لشراء الخدمات (B2B)، فبروتوكولات العمرة والتصنيف النوعي والكمي للخدمات وضوابط تقديمها.

وفيما يختص بحجز مواعيد العمرة والزيارة، يحجز 10 آلاف معتمر في اليوم والواحد، ويكون عدد المجموعات 500 مجموعة في اليوم، بواقع 20 معتمرا في كل مجموعة، ويجري استيعاب 32 مجموعة في الفترة الزمنية الواحدة، بواقع 6 فترات في اليوم الواحد.

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وبين بروتوكول استحقاق العمرة أن الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج من 18 سنة إلى 50 سنة، وفقا لاشتراطات وزارة الصحة، وفرضت تقديم شهادة فحص ( PCR ) بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من الفيروس، صادرة من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا يتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة، مع الحجز المسبق في الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة، وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة في تطبيق «اعتمرنا»، وحجز طيران مؤكد للذهاب والعودة.

فيما المكونات الإلزامية لباقة الخدمات لكل معتمر حجز سكن شامل لخدمة الإعاشة، بواقع ثلاث وجبات Full Board خلال مدة الاعتزال الصحي، (3) أيام بحد أقصى، والنقل بين المنافذ والسكن، والتأمين الشامل، وخدمات ميدانية شاملة التنقل بين الحرم والسكن والميقات، وقائد مرشد لكل مجموعة.

المراحل الـ4 للعمرة والزيارة:

الأولى بدأت 17 صفر الماضي، بالسماح بالعمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، وبنسبة 30%، أي 6000 معتمر من الطاقة التشغيلية.

الثانية بدأت مطلع ربيع الأول الحالي، وسمحت بالعمرة والزيارة والصلوات بنسبة 75% من الطاقة التشغيلية.

الثالثة تبدأ 15 ربيع الأول الحالي، وتسمح بالعمرة والزيارة والصلوات من داخل المملكة ومن خارجها تدريجيا، وبنسبة 100 % من الطاقة التشغيلية.

الرابعة السماح بالعمرة والزيارة والصلوات من داخل المملكة وخارجها، وبنسبة 100 % من الطاقة التشغيلية الطبيعية بعد زوال الجائحة.

باقة معتمري الخارج تشمل: