خيارات للدعم السكني الملائم للأسر الأشد حاجة بوادي الفرع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة أمس الأول، اتفاقيات إطارية مع جمعيات خيرية بمحافظة وادي الفرع ومراكزها، وذلك لتفعيل برامج الإسكان التنموي في الجمعيات بالمحافظة، وتوفير خيارات الدعم السكني الملائم للأسر الأشد حاجة المشمولة بالرعاية الاجتماعية، وبرنامج الضمان الاجتماعي الذي توفره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ووقع الاتفاقيات من جانب وزارة الإسكان مدير فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة أحمد زيدان، ومن جانب الجمعيات الخيرية رؤساء مجلس إدارة الجمعيات في محافظة وادي الفرع والمراكز التابعة لها، بحضور محافظ وادي الفرع عايض آل مشيط، حيث تم تسليم عدد من الأسر وحدات سكنية لجمعية البر باليتمة. الخيارات تشمل: منتجات الدعم السكني بالوزارة

تشييد وبناء وحدات سكنية جديدة

شراء الوحدات السكنية المتوفرة

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