خيارات للدعم السكني الملائم للأسر الأشد حاجة بوادي الفرع

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ووقع الاتفاقيات من جانب وزارة الإسكان مدير فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة أحمد زيدان، ومن جانب الجمعيات الخيرية رؤساء مجلس إدارة الجمعيات في محافظة وادي الفرع والمراكز التابعة لها، بحضور محافظ وادي الفرع عايض آل مشيط، حيث تم تسليم عدد من الأسر وحدات سكنية لجمعية البر باليتمة.الخيارات تشمل:
- منتجات الدعم السكني بالوزارة
- تشييد وبناء وحدات سكنية جديدة
- شراء الوحدات السكنية المتوفرة
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