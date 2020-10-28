أمير مكة يدعو للتميز في خدمة الأهالي والمقيمين والزوار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أن منطقة مكة المكرمة تكتسب أهمية خاصة كونها تضم قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم.

ونوه الفيصل لدى ترؤسه في مقر الإمارة بجدة اجتماعا بحضور أعضاء لجنة الطوارئ بالمنطقة، إلى أن الميزة التي اختص الله بها مكة المكرمة تحتم على الجميع العمل بتفان وإخلاص، لافتا إلى ضرورة المحافظة على تحقيق التميز في خدمة الأهالي والمقيمين والزوار والحرص على تحقيق الأفضل في قادم الأيام.

وقدم أمير مكة شكره وتقديره لأعضاء لجنة الطوارئ بالمنطقة نظير الجهود الكبيرة لكل القطاعات الأمنية والصحية والخدمية في التعامل مع الجائحة واتخاذ التدابير كافة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، كما قدم شكره للمجتمع على التعاون والتكاتف خلال هذه الأزمة.

واستمع إلى شرح عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية حتى زوال هذا الوباء.

من جهة أخرى كرم أمير المنطقة عددا من ضباط وأفراد دوريات الأمن بجدة نظير جهودهم وما حققوه من إنجازات أمنية.

وأكد الفيصل لدى استقباله في مقر الإمارة بجدة مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي يرافقه مدير دوريات الأمن بجدة العقيد بندر الشريف على الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته، مثمنا في الوقت نفسه جهود دوريات الأمن بمحافظة جدة.