شكرا لقرائتكم خبر شراكة استراتيجية بجامعة الأميرة نورة لتأسيس مركز للتوحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع معهد التنمية والخدمات الاستشارية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس اتفاقية شراكة استراتيجية مع جمعية أسر التوحد، وذلك في مقر الجامعة.

وتضمنت بنود الاتفاقية بين الطرفين عقد الشراكة الاستراتيجية لتأسيس مركز للتوحد، وإيجاد سبل وقنوات للتمويل والدعم المالي من القطاع الحكومي والقطاع الخاص للمشاريع، إضافة إلى دعم الإيرادات المالية الذاتية للجامعة وتقديم الخدمات التقييمية، والبحثية، والتدريبية، بين الطرفين حيث يكمن دور الجامعة في تقديم الدعم المالي، وخدمات التدريب والبحث.

يذكر أن الاتفاقية جاءت إيمانا من الجامعة بأهمية عقد الشراكات الاستراتيجية الفعالة مع مؤسسات القطاع الثالث، وتوحيد الجهود لتقديم الدعم المادي والبشري، إذ يعد ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030 التي تعمل على الارتقاء بترتيب المملكة في مؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة الـ26 إلى الـ10، ورفع نسبة المشروعات التنموية ذات الأثر الاجتماعي من7% إلى 33%.