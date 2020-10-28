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شراكة استراتيجية بجامعة الأميرة نورة لتأسيس مركز للتوحد

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- بواسطة أيمن الوشواش - وقع معهد التنمية والخدمات الاستشارية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس اتفاقية شراكة استراتيجية مع جمعية أسر التوحد، وذلك في مقر الجامعة.

وتضمنت بنود الاتفاقية بين الطرفين عقد الشراكة الاستراتيجية لتأسيس مركز للتوحد، وإيجاد سبل وقنوات للتمويل والدعم المالي من القطاع الحكومي والقطاع الخاص للمشاريع، إضافة إلى دعم الإيرادات المالية الذاتية للجامعة وتقديم الخدمات التقييمية، والبحثية، والتدريبية، بين الطرفين حيث يكمن دور الجامعة في تقديم الدعم المالي، وخدمات التدريب والبحث.

يذكر أن الاتفاقية جاءت إيمانا من الجامعة بأهمية عقد الشراكات الاستراتيجية الفعالة مع مؤسسات القطاع الثالث، وتوحيد الجهود لتقديم الدعم المادي والبشري، إذ يعد ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030 التي تعمل على الارتقاء بترتيب المملكة في مؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة الـ26 إلى الـ10، ورفع نسبة المشروعات التنموية ذات الأثر الاجتماعي من7% إلى 33%.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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