دورات تدريبية لـ 113 متطوعا في المسجد الحرام

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وتشرف إدارة تنسيق الأعمال التطوعية بالتنسيق مع الإدارات في المسجد الحرام على عملية استقبال 113 متطوعا من الراغبين بممارسة العمل التطوعي في المسجد الحرام وتوزيعهم في جميع مواقع الحرم بداية من وصول الزوار إلى ساحات المسجد الحرام حتى توجيههم إلى المواقع المخصصة لهم في مسارات محددة خاصة بالمصلين والمعتمرين.وتتنوع مهام المتطوعين بين تنظيم المصليات والحرص على التباعد الاجتماعي لقاصدي المسجد الحرام ورصد ومتابعة الكاميرات الحرارية في مداخل المسجد الحرام.إلى ذلك نفذت الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام جلسة حوارية -عن بعد- بعنوان (تحصين الفكر ونشر الوسطية عبر العالم الرقمي)، وذلك ضمن مبادرة كيف نكون قدوة في العالم الرقمي.
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