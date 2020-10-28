شكرا لمتابعة خبر عن "طيران أديل" يخصص رحلات جديدة بين 4 مدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قرر " طيران أديل "، إضافة عدد من الرحلات ما بين " الرياض، وجدة، وتبوك، والقصيم "، وجاء ذلك تلبيةً للإقبال المتزايد على طلب السفر جواً وخدمةً لأهالي وزوار تلك المناطق.

وخصص " طيران أديل " 4 رحلات جديدة يومياً لخط سير جدة الرياض، ستنطلق ابتداءً من 28 أكتوبر الجاري، ليرتفع الإجمالي إلى 22 رحلة قادمة ومغادرة في الاتجاهين يومياً.

وأضاف " طيران أديل " رحلتين جديدتين أخريين من جدة إلى القصيم في الاتجاهين بدءاً من 29 أكتوبر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الرحلات في الاتجاهين إلى 4 رحلات يومياً.

وأشار إلى أنه سيتم في الأول من نوفمبر المقبل إضافة رحلتين جديدتين ما بين جدة وتبوك، وبذلك سيزيد عدد الرحلات التي تربطهما إلى 4 رحلات يومياً.