شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ريما بنت بندر: توقفوا عن الاحتفاء بمصطلح " أول سيدة " تنجز شيئا ما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قالت سفيرة المملكة في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر إن النساء نصف المجتمع، داعية إلى التوقف عن الاحتفاء بمصطلح " أول سيدة " تنجز شيئا ما.

وأوضحت الأميرة ريما بنت بندر خلال تصريحات تلفزيونية أذاعتها قناة العربية، أنه لا يمكن أن يبقى نصف مجتمعنا غير منخرط في الحياة و غير مدعوم وليس لديه سبيل للنجاح.

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وأضافت:" أعتقد أنه أمر دقيق لأن علينا الاعتراف أن هؤلاء النساء عدد كبير منهن أمهات الجيل المقبل وإذا لم يكن لديهن القدرة على أن يظهرن لأولادهن وبناتهن معني التطور الإيجابي وأعتقد أنه يجب ألا يكون عملا فرديا بل جماعيا ".

وشددت:" يجب الاحتفاء بالنساء اللواتي مضينا قدما بأجنداتهن لأن المجموعة هي التي تخلق الاستثناء وليس الأفراد "، موضحة:" إذا نجح أفراد دون أن يدعمهم أحد فهذه كارثة لهذا نحتاج تقدما جماعيا للأمام وسيكون لدينا نجوم تلمع وعلينا أن نقر بذلك ليس على حساب فتح الباب أمام الآخرين ".

واختتمت حديثها، قائلة:" النساء لسن قضية نقاش أو شيئا مملوكا نحن نمثل نصف المجتمع ونحتاج القدرة على النماء بمساواة ولكن بشكل مختلف ".