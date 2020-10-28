شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ردة فعل صديق أول ممارس صحي توفي بكورونا بعد قرار خادم الحرمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف صديق أول ممارس صحي توفي بسبب جائحة كورونا ، الصيدلي حسين الشريف، أن مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، لذوي الممارسين الصحيين المتوفيين بسبب الجائحة، هو أمر غير مستغرب، إذ أن الحكومة بذلت كل الغالي والنفيس في هذه الأزمة، مؤكدًا أن هذا الخبر أثلج صدورهم.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن طلبات الأدوية كانت تأتينا دائمًا لتقديمها إلى المرضى، إذ أنه لم يتذكر أبدًا حدوث نكسة وعجز في الأدوية.

Advertisements

وأكد أن صديقه خالد –رحمه الله-، أُصيب بفيروس كورونا في شهر 8 الماضي، وعزل نفسه في المستشفى وكان يتواصل معه دائمًا، مضيفًا أنه أخذ العدوى من نفس المستشفى الذي باشر فيها عمله في مكة المكرمة، وقبل شهر رمضان دخل العناية المركزة، حتى انتكست حالته فجأة وتوفي في 24/9/ 1441هـ.

وأفاد بأنه بعد عيد الأضحى المُبارك أُصيب أخيه الكبير بفيروس كورونا وكانت حالته متأخرة، واختلط به أثناء نقله بسيارة الإسعاف والتقط العدوى منه، ولم يُقصر الأطباء معه ومع أخيه، مؤكدًا أنه لم يكن خائفًا إلا على أبناءه وأهل بيته.

وقرّر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، أمس الثلاثاء، صرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.