شكرا لمتابعة خبر عن موظفات المرور يصدرن أكثر من 300 رخصة قيادة يوميا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

عمل أكثر من 700 موظفة في التخصصات المرورية المختلفة، على رتب عسكرية وأخرى ميدانية.

وقالت إحدى الموظفات لقناة " الإخبارية " إن البرنامج التدريبي الذي يخضعن له قبل العمل، مدته 4 شهور وكان يحتوي على مواد نظرية وميدانية.

وأوضحت أن جميع المتدربات يحرصن على استقبال المهارات، إذ يوجد 3 آلاف متدربة في برنامج التدريب بإشراف موظفات المرور، مشيرة إلى أن الموظفات يصدرن أكثر من 300 رخصة قيادة يوميًا.

وشهد عمل المرأة في القطاعات العسكرية المختلفة تطورا ملحوظا بانطلاق رؤية المملكة، التي حرصت على تمكين المرأة ورفع مشاركتها في قوة العمل إلى 30% بحول 2030.