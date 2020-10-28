شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الملك فيصل والملك عبدالله خلال عرض عسكري وظهور لافت لخادم الحرمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): رصد مقطع فيديو مشاهد نادرة لعرض عسكري بحضور الملك فيصل بن عبدالعزيز والملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمهما الله - رصد مقطع فيديو مشاهد نادرة لعرض عسكري بحضور الملك فيصل بن عبدالعزيز والملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمهما الله - ووثق المقطع النادر ظهور لافت لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال العرض العسكري، حيث لاقى المقطع بتفاعل لافت عبر منصات السوشيال ميديا بعدما انهالت عليه تعليقات المواطنين. وانتشر المقطع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما حظي بإشادة كبيرة من قبل عدد من المواطنين الذي أبدوا إعجابهم بالمقطع.

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