شكرا لمتابعة خبر عن "المسند" يوضح الفرق بين قوة الزلزال وشدته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند عن الفرق بين قوة الزلزال وشدته، ويأتي ذلك بعدما شعر أهالي منطقة عسير اليوم بهزة أرضية قرب محافظة خميس مشيط.

وقال المسند إن قوة الزلزال المسجلة بمقياس ريختر توضح عن مركز و مكان الزلزال وبؤرته فقط، وهي درجة ثابتة تصف موقفا بعينه، فمثلا عن هزة ‫خميس مشيط قبل قليل مثلاً، ونقول قوته 3.1 درجات.

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وأضاف المسند:" لكن شدة الزلزال تختلف، فكلما اقتربنا من نقطة المركز يكون شديداً، والعكس صحيح ".

‏وكانت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية، رصدت اليوم هزة أرضية بقوة ٣.١ على مقياس ريختر وعمق ٢.٥ كيلومتر وتبعد ١٠ كيلو متر جنوب خميس مشيط.

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