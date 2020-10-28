شكرا لمتابعة خبر عن شروط الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة العدل، شروط الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة.

وتضمنت الشروط أن تكون متعلقة بالدعوى (أي ما يؤدي إثباتها مباشرة أو غير مباشرة إلى إثبات الدعوى أو جزء منها).

كما شملت الشروط أن تكون منتجة في الدعوى (أي مؤثرة في الدعوى نفيًا أو إثباتًا)، وأن تكون جائزة القبول (أي ممكنة الوقوع فلا تخالف العقل أو الحس).