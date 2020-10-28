شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 433 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 332,550 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 19 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5348 حالة وفاة، فيما سجلت 769 حالة حرجة مصابة بكورونا في العناية المركزة.