اندلاع حريق ضخم في السودة بأبها #حريق_السودة

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اندلع اليوم الأربعاء حريق ضخم في 3 قرى بضواحي أبها بمنطقة عسير وباشرت فرق الدفاع المدني الحريق منذ السادسة مساء، وتبين أنه نشب في عدد من الأشجار والأعشاب والحشائش.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منذ قليل “مدني عسير يباشر حريق في أعشاب وحشائش بمنطقة جبليه بقرية القوز في مركز السودة”.





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