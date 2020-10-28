بالصور.. رئيس الجابون يستقبل وزير الخارجية في زيارته الأولى لليبرفيل

استقبل الرئيس علي بونجو أونديمبا رئيس جمهورية الغابون بالقصر الرئاسي في العاصمة الغابونية ليبرفيل، اليوم الأربعاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، والوفد المرافق له.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وحمل الرئيس علي بونجو وزير الخارجية تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وعبّر عن أمله لرفع مستوى التعاون بين البلدين، وبحث الفرص الواعدة لتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، وأكد وزير الخارجية استعداد المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات، كما استعرض الجانبان أبرز التحديات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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بعد ذلك عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، مؤتمرا صحفيا عبّر فيه عن سعادته بزيارته الأولى لجمهورية الجابون وعن العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، وعن مدى رضا الحكومتين للمستوى التي وصلت إليه هذه العلاقات والسعي لتطويرها في كا

ل المجالات، وأكد حرص الحكومتين على مواجهة التحديات المشتركة عبر التنسيق المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجابون عبدالرحمن بن سالم الدهاس، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

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