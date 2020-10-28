بالفيديو والصور.. تفاصيل التمرين التعبوي لمحاصرة التسريبات الزيتية الضارة

أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة والالتزام البيئي المهندس علي الغامدي ختام التمرين التعبوي الثالث لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمقامه بمنطقة جازان على مدى يومين بمشاركة 26 جهة حكومية ومعنية.

وثمّن الغامدي جهود الجهات المشاركة لما بذلوه من دعم وتنسيق وجهود مقدرة كان لها أكبر الأثر في رفع مستوى الجاهزية للاستجابة ومكافحة التسربات الزيتية أو المواد الضارة الأخرى.

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وقام المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالاشتراك مع شركاء بالقطاعين العام والخاص، بمشاركة 26 جهة معنية بالبيئة البحرية وسلامتها بتنفيذ تجربة تعبوية افتراضية؛ ضمن الخطط السنوية لرفع الجاهزية والتمرين مستمر يومين للتدرب على مكافحة التلوث البحري بالزيت والمواد الضارة؛ لرفع ميستوى الاستعداد وتعامل الجهات المشاركة على التعامل مع الحوادث الناجمة عن ذلك التلوث.

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