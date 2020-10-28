استقبال الطلبات عبر بوابة (أبشر - توظيف)..

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) رجال. وأوضحت الإدارة، أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر - توظيف) خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 16/3/1442هـ، حتى يوم الأحد الموافق 23/3/1442هـ على الرابط التالي بالضغط هنا.

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