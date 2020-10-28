6 متسابقين يتأهلون إلى مسابقة النعيرية لـ«المعلقين»

أعلن الاتحاد السعودي للهجن، اليوم الأربعاء، 6 مرشحين في مسابقة النعيرية للمعلقين، وذلك لتشجيع ودعم الموهوبين لمزيد من الإبداع والعطاء، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في مجال التعليق على رياضة الهجن.

وأوضح الاتحاد، في بيان عبر الحساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، في وقت سابق، أن جوائز المسابقة تبلغ 60 ألف ريال، حيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 30 ألفًا والميكروفون الذهبي والبطاقة الذهبية.

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وأضاف البيان، أن صاحب المركز الثاني، يحصل على 20 ألفًا والميكروفون الفضي والبطاقة الفضية، فيما ستكون جائزة المركز الثالث الميكروفون البرونزي والبطاقة البرونزية، إضافة إلى مبلغ 10 آلاف ريال.

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