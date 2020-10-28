السعودية اليوم / الأمم المتحدة تشيد بإعلان كوريا التزامها بخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول 2050



الأمم المتحدة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان رئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جاي-إن، التزام بلاده بخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري إلى درجة الصفر بحلول عام 2050.

وأكد غوتيريش في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك أن هذا الإجراء خطوة إيجابية للغاية على الطريق الصحيح تأتي بعد إعلان كوريا الجنوبية عن صفقتها الخضراء الجديدة النموذجية في شهر يوليو.

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19:29ت م

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