

بريدة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

أقامت جامعة القصيم مُمثلة بمركز الوثائق والمخطوطات أمس، دورة تدريبية -عن بعد- بعنوان "دور ضباط وضابطات الاتصال لحصر الوثائق التخصصية بالجامعة"، بهدف تعريف مشرفي وضباط الاتصال بالجهات المختلفة بالجامعة بأنظمة ولوائح المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وأهمية توثيق جميع المستندات والوثائق التاريخية للجامعة منذ نشأتها عن طريق المركز.

وتطرقت الدورة إلى نظام الوثائق والمحفوظات، وأسباب إنشاء المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وتطبيق الأرشفة والتعاملات الإلكترونية الحكومية، واللوائح الخاصة بتنظيم الوثائق، ودور مركز الوثائق والمحفوظات بالجامعة، ودور ومسؤولية المركز، واستعراض تعريفات عامة عنه، والأوعية الورقية المراد استخدامها من حيث الجودة، وأنواع الوثائق، ومهام ضباط وضابطات الاتصال بمركز الوثائق والمحفوظات بالجامعة.

// انتهى //

19:03ت م

0175





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة القصيم تقيم دورة للتعريف بلوائح المركز الوطني للوثائق والمحفوظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.