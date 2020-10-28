السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة حائل يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للتوطين المناطقي



حائل 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

رأس وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ بالإمارة اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية للتوطين المناطقي.

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مؤشرات التوطين والأنشطة الموطنة في المنطقة، وبحث آلية الاستفادة من الكفاءات الوطنية من شباب وفتيات الوطن, إلى جانب استعراض الجهود القائمة للتحديات التي تواجه برامج التوسع في قرارات التوطين ودراسة عقود التشغيل والصيانة وآليات دعم التوطين ومراجعة ما تم في مجال برامج وقرارات التوطين في المنطقة وتقييم مدى الاستفادة منها وآلية تطويرها .

// انتهى //

19:02ت م

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