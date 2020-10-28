السعودية اليوم / مركز عمليات المطار وساحة الطيران.. قلب المطار النابض



الرياض 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

يعدّ مركز عمليات المطار وساحة الطيران قلب المطار النابض الذي يُشرف ويُدير ويُتابع إدارة الحركة الجوية بهدف انسيابية وإرشاد الطائرات وسلامة التشغيل في مطارات المملكة وفق أدق معايير السلامة العالمية.

ويقوم مركز عمليات المطار وساحة الطيران بمهام مراقبة التشغيل الآمن لحركة الطائرات القادمة والمغادرة للمطار بأنواعها المختلفة وجدولة جميع الرحلات القادمة بالمواقف الملائمة لحجم الطائرات، والعمل ضمن الأنظمة الدولية بهذا المجال، إضافة إلى التأكد من سلامة مدارج الهبوط والإقلاع وساحات الطيران والممرات الأرضية ضمن معايير ومقاييس دولية وأنظمة هيئة الطيران المدني.

ويعمل في المركز على مدار الـ 24 ساعة مراقبون متخصصون في التشغيل الآمن لحركة الطائرات وساحة الطيران يقومون بمهام عدة، منها تدوين أوقات إقلاع وهبوط جميع الطائرات القادمة والمغادرة في نظام قاعدة بيانات المطار، ومراقبة حركة الطائرات من المواقف إلى البوابات والعكس وتسجيل المعلومات، ومراقبة ومتابعة حالات الطوارئ وإبلاغ كبير مراقبي الساحة عن أي خلل فني يتطلب عودة الطائرة إلى المطار أو البوابة، إلى جانب تعديل وتغيير جدولة البوابات حسب ما يتطلبه وصول وإقلاع هذه الرحلات.

ومن مهام مراقبي حركة الطائرات وساحة الطيران إعلان "تحذير الطقس الجوي" لجميع الشركات المشغلة في المطار وعمليات الصالات ومكتب مدير المطار المناوب ومفتش ساحة الطيران المناوب والشحن والطيران الخاص، وعمل الإحصائيات اليومية للرحلات والركاب وإدخالها بالنظام الخاص بالإحصاء، والتنسيق المباشر مع خدمات الإطفاء والإنقاذ في حالات الطوارئ وطلب المسعف الطبي بالتنسيق مع عمليات الصالات في حالة وصول مسافر مريض على متن الطائرة، إلى جانب التنسيق والتواصل المباشر مع برج المرقبة في حال تعطل نظام عرض البوابات، وكذلك التنسيق مع صيانة المرافق بجميع أقسامها.

وعند إقلاع وهبوط الطائرات يقوم مراقبو حركة الطائرات بتوزيع مهام مراقبة ساحة الطيران من خلال إعداد جداول للرحلات القادمة والمغادرة بشكل يومي وأسبوعي وشهري، وتلقي الاتصال المباشر من برج المراقبة للتبليغ عن حالات الطوارئ، وتخصيص الموقف الملائم للطائرة في الحالات الطارئة والتنسيق مع الإدارات المعنية، إضافة إلى الإشراف على إعلان حالات الطوارئ عبر شبكة الراديو والتدوين في سجل أحداث الطوارئ وإعداد التقرير عند انتهاء الحدث أو الحالة، وإرسال الإعلانات الملاحية.

وقبل وصول الطائرات إلى ساحة المطار هناك إجراءات يقوم بها منسوبو عمليات الساحة بالمطار تتمثل في فحص المدارج والممرات الأرضية وساحات وقوف الطائرات من حيث سلامة الأرضيات، والعلامات الإرشاد الأرضية، واللوحات الإرشادية وحالة الأجهزة الملاحية ومؤشرات اتجاه الرياح والتشققات الأرضية، والإنارة والدوائر الكهربائية للمدارج والممرات الأرضية، والنظافة وخلو مناطق حركة الطائرات من أي أجسام غريبة، والإشراف على الحوادث، والتأكد من تطبيق الأنظمة والقوانين في ساحة الطيران.

ومن المهام كذلك الإشراف على الشركات العاملة في المطار والتأكد من تطبيق الإجراءات القياسية للتشغيل، والاستجابة لحالات الطوارئ وتولي مهام القيادة في مركز القيادة المتنقل والتأكد من تنفيذ إجراءات الطوارئ من قبل الجهات المعنية وفق القوانين المحلية والدولية.

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18:35ت م

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