

الرياض 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

أنهت وزارة الصحة تدريب 89 طبيب سكّر (من مراكز السكر ومراكز الرعاية الأولية والمستشفيات في جميع مناطق المملكة) ضمن الاتفاقية الموقعة بين الوزارة ومركز جوسلين للسكر التابع لكلية الطب في جامعة هارفرد في الولايات المتحدة الأمريكية, حيث تسعى الصحة من هذه البرامج التدريبية إلى تطوير ورفع كفاءة مقدمي الرعاية الصحية لمرضى السكر.

وتم منح الأطباء شهادات تدريبية معتمدة من مركز جوسلين بعد إتمامهم لجميع متطلبات التدريب بنجاح، وذلك خلال حفل التخرج الافتراضي الذي أقيم اليوم.

// انتهى //

18:24ت م

0165





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة تدرب 89 طبيب سكّر بالتعاون مع جامعة هارفرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.