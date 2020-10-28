شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة لأفضل محل إسطوانات غاز في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

- تزويد الدوريات الأمنية والمرور بالاشتراطات لمتابعتها

- أهمية توعية المواطنين من قبل شركة الغاز عن الاشتراطات الواجب توفرها

عقد بلدي الشرقية ، اجتماعا طارئا اليوم ، لمناقشة موضوع " بيع اسطوانات الغاز بواسطة السيارات" ، بحضور رئيس المجلس عبدالهادي الشمري، ومدير الادارة العامة للسلامة بالدفاع المدني العقيد د.عمار المغربي، ومساعد رئيس بلدية الخبر للخدمات م.موسى العنزي، ومدير فرع شركة الغاز م.محمد الشهري ، وبحضور عدد من الأعضاء .

وأوصي المجلس بأن تقوم لجنة الخدمات بالمجلس البلدي بمتابعة التزام محلات الغاز بإشتراطات الجهات المعنية (الدفاع المدني ، وشركة الغاز ، والبلديات ) والرفع بتقرير مفصل لاتخاذ الأجراء اللازم .

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كما أومصى بوضع جائزة لأفضل محل يتقيد باشتراطات الجهات المعنية (الدفاع المدني ، وشركة الغاز ، والبلديات) "جائزة المجلس البلدي لأفضل محل أسطوانات غاز متقيد بالأنظمة" .

وشدد على أهمية توعية المواطنين من قبل شركة الغاز عن الاشتراطات الواجب توفرها في محلات أسطوانات الغاز .

وأوصى المجلس أيضا بتزويد الشرطة (الدوريات الأمنية) ، ( دوريات المرور) باشتراطات الجهات المعنية (الدفاع المدني ، وشركة الغاز ، والأمانة ) لمتابعة تنفيذها على الواقع من خلال الأفراد والدوريات التي تمارس العمل الميداني.