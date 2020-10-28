- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تفاصيل جديدة عن الهزة الأرضية اليوم .. وقعت في الدرع العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تفاصيل جديدة عن الهزة الأرضية اليوم .. وقعت في الدرع العربي
سمك القشرة في شرق خميس مشيط يبلغ تقريبًا 35 كيلومترًا
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
أكد الدكتور عبدالله بن محمد العمري، المشرف على مركز الدراسات الزلزالية ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الأرض أن الهزة الأرضية التي حدثت عصر اليوم الأربعاء على بعد ١٠ كم جنوب شرق محافظة خميس مشيط وعلى عمق ضحل أقل من ٣ كم لم يسبق أن وقعت فيها هزات سابقة وتسمى لدينا بالدرع العربي.
وأضاف العمري في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أن سمك القشرة في شرق خميس مشيط يبلغ تقريبًا 35 كيلومترًا، فهي سميكة وصلبة، والصخور التي توجد بها صخور متحولة تسمى صخور النايس وهذه الصخور لا توجد فيها فوالق وصدوع ولكن قد يكون فيها فوالق قديمة جدًا استعادت نشاطها، بسبب النشاطات البشرية المتكررة، وإذا نزلت كميات الأمطار الغزيرة تنزل في طبقات القشرة الأرضية، وتعمل ما يسمى تزييت الصخور فتجعل فيها رطوبة بالتالي تجعلها تتحرك بسهولة.
وتابع أن السبب في الإحساس بالهزة الأرضية يرجع لكونها على عمق أقل من ٥ كم كيلومترات وبالمقاييس العلمية لدينا ٥ كيلومترات يعتبر ضحلًا جدًا؛ وهذا النوع من الزلازل تحصل خاصة في تلك المنطقة ليس لها تبعات يعني ليس لها توابع كما الزلازل التي تحصل في خليج العقبة.
ورصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم الساعة ١٤:٥٦:٠٧ هزة أرضية بقوة ٣.١ على مقياس ريختر وعمق ٢.٥ كيلومتر وتبعد ١٠ كيلو مترات جنوب خميس مشيط.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل بأن سبب هذه الهزة الأرضية يعود للإجهاد الناتج عن قوة الشد بسبب اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي الأمر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة سواءً الفوالق الموازية للبحر الأحمر أو العامودية عليه.
وطمأن أن هذه الهزة الأرضية تُعد ضعيفة على مقياس ريختر ولم تسجل أي أضرار ناجمة عنها حتى الآن، وأن الهيئة تتابع جميع الهزات الأرضية في جميع مناطق المملكة عبر 270 محطة رصد زلزالي.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جديدة عن الهزة الأرضية اليوم .. وقعت في الدرع العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.