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تفاصيل تدمير 6 طائرات مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية
استهدفت بعملياتها الإرهابية الأعيان المدنية والمدنيين
متابعات الخليج 365 - واس
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير عدد (٦) طائرات بدون طيار (مفخخة) اطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الاعيان المدنية والمدنيين بالمملكة .
وأوضح العقيد المالكي استمرار جرائم المليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف ورائها في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية ، وان تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية.
وبين العقيد المالكي ان هذه المحاولات العدائية تعكس سلوك المليشيا الإرهابي بتبني العمليات الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة ضد المدنيين ، كما تعكس حالة اليأس بخسائرها الميدانية الجسيمة في العتاد والمعدات والعناصر الإرهابية وخاصة في محافظتي (مأرب) و(الجوف).
وأكد العقيد المالكي ان قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتيه اللازمة لحمايه المدنيين والاعيان المدنية، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذه لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والاعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.
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