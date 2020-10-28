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فيديو.. رسالة من وزير الإعلام إلى منسوبي الاتصال المؤسسي
دعا إلى ضرورة الامتثال بحقوق الملكية الفكرية
متابعات الخليج 365-الجوهرة سعد-الرياض
وجه وزير التجارة وزير الإعلام المكلف، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور ماجد عبدالله القصبي، رسالة لإدارات الاتصال المؤسسي في القطاعات الحكومية، وحثهم على الامتثال بحقوق الملكية الفكرية في كآفة المخرجات الإعلامية والإبداعية.
رسالة وزير الإعلام لمنسوبي الاتصال
وأطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، مبادرة احترام الملكية الفكرية في الاتصال المؤسسي، بحضور أكثر من 160 ممثلاً من القطاع العام والخاص، وذلك للتوعية بحقوقها وتعزيز احترامها وكيفية استخدامها بالشكل الأمثل.
كما أطلقت مؤخراً أكاديمية الملكية الفكرية، بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، برنامج “إعداد المدربين” الأول من نوعه في المملكة، لإعداد مدربين مختصين في الملكية الفكرية، حيث يستمر لمدة عامين كاملين يحصل فيها المتدربين على محاضرات مكثفة في منهجيات وطرق التدريس للملكية الفكرية، وكذلك محاضرات عن مجموعة من المسارات المتخصصة في الملكية الفكرية، وعدد من الدورات التدريبية، بمشاركة أكثر من 35 مدرباً مرشحاً للبرنامج.
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