الاستثمارات العامة يساهم في توفير 132 ألف وظيفة

2020-10-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

ساهم صندوق الاستثمارات العامة نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2020 عبر شركات محفظته في توفير أكثر من 12.000 وظيفة مباشرة، إلى جانب 5000 وظيفة غير مباشرة، وأكثر من 115.000 ألف وظيفة في قطاع الإنشاءات، بإجمالي 132.000 وظيفة.

وظائف وتدريب:

ويتمتع الصندوق بقدرة فائقة على توفير فرص التوظيف والتدريب للسعوديين من خلال محافظه الاستثمارية الـ6، وهي استثماراته في الشركات السعودية، والاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، والمشاريع السعودية الكبرى، والاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية، والاستثمارات العالمية الاستراتيجية، والاستثمارات العالمية المتنوعة.

واستطاع الصندوق تأسيس أكثر من 10 قطاعات جديدة عبر أكثر من 30 شركة جديدة تعمل في قطاعات محلية متنوعة، من ضمنها الترفيه والسياحة والصناعات العسكرية، وكفاءة الطاقة وإعادة التدوير، والتطوير العمراني وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، (شركة الطائرات المروحية، الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، روشن العقارية، شركة صندوق الصناديق، الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير)، بحسب صحيفة عكاظ.

وسعى الصندوق منذ تأسيسه إلى امتلاك نسب متفاوتة في العديد من الشركات الوطنية الرائدة في قطاعات مختلفة. وتتكون المحفظة الخاصة بالشركات السعودية من أكثر من 70 شركة تمثل صفوة الشركات السعودية.

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برنامج توظيف:

ويعمل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة في العديد من القطاعات والأنشطة التي حققت فرصًا كبيرة لتطوير الموارد البشرية عبر برامج التوظيف والتدريب للكوادر الوطنية، التي تهدف إلى بناء قدرات رأس المال البشري، إذ يعمل الصندوق على استقطاب المواهب والكفاءات الاستثنائية والمحافظة عليها وبناء قادة المستقبل.

ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة أن يبلغ عدد موظفيه أكثر من 1000 موظف مع نهاية العام الحالي 2020، كما يسعى الصندوق إلى الاستفادة من خبرات المرأة السعودية عبر زيادة نسبة توظيفهن، إضافة إلى توليتهن مناصب قيادية، فعلى سبيل المثال تتولى الشيهانة العزاز منصب الأمين العام لمجلس الإدارة والمستشار القانوني لصندوق الاستثمارات العامة وتعتبر كذلك أحد أعضاء الإدارة التنفيذية للصندوق، علمًا بأن العنصر النسائي يشكل حاليًا ما نسبته 26% من إجمالي عدد موظفي الصندوق الحالي.

مسارات مختلفة:

ونفذ صندوق الاستثمارات العامة خلال الأعوام الـ4 الماضية برنامج تطوير وتدريب الخريجين للمساهمة في بناء رأس المال البشري، التي تشمل عدة مسارات، هي: الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والسياسات العامة، والاستثمار، وإدارة الأعمال، وإدارة المشاريع، وفي عام 2017 بلغ عدد المتدربين 40 خريجًا، وفي عام 2018 تم تدريب 40 خريجًا، إلى جانب تدريب 84 خريجًا في عام 2019، وخلال هذا العام (2020) يتم تدريب 160 خريجًا.



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