هل كل فرد يحتاج لتطعيم كورونا؟ استشاري يجيب

2020-10-28

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

مع توصل العديد من الدول للقاح ضد فيروس كورونا والتوجه بأهمية تطعيم أفراد مجتمعاتها يظل السؤال: هل كل أفراد المجتمعات بحاجة ماسة للتطعيم في الوقت الراهن، أم هناك فئات تشكل أولوية؟

140 لقاحًا مختلفًا:

وحول أهمية تطعيم كورونا ومدى نجاحه في الوقت الراهن، وأولوية الفئات، قال الدكتور محمد عبدالرحمن حلواني، أكاديمي واستشاري في مكافحة عدوى المستشفيات: إنه بالنسبة إلى تطعيم كوفيد 19 من الصعب الحكم عليه تحت مسمى تطعيم فقط، لأن العمل حاليًا جارٍ على أكثر من 140 تطعيمًا مختلفًا، وتركيبتها تختلف، فبعضها مشتقة من بروتينات وبعضها من المادة الوراثية لفيروسات شبيهه وغير ذلك من مكونات مختلفة.

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الاستجابة المناعية للجسم:

وأضاف في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أن طرق تأثير كل تطعيم تختلف من حيث تأثيرها على الجسم، وكذلك من حيث الاستجابة المناعية بسبب نوع التطعيم وتركيبته الأساسية؛ لذا من الصعب الحكم الآن على كل هذه التطعيمات تحت مسمى تطعيم؛ لذا لن يتم الحكم على أي تطعيم إلا بعد ظهور مناعة كفاية وعدم ظهور أي أعراض جانبية أو مضاعفات ذات علاقة، وهناك احتمالية واردة أن بعض التطعيمات لن تنجح وقد يتم إيقافها إما بسبب فشل المادة المستخدمة بإنتاج المناعة الكافية أو بسبب المضاعفات.

الأولوية لهذه الفئات:

واختتم الدكتور حلواني قوله: إن التطعيم الذي تبنته شركة أوكسفورد حاليًا أثبت تأثيرًا فعالًا من حيث الأثر وبانتظار النتائج النهائية، ويظل العاملون في المجال الصحي والجنود يليهم كبار السن وذوو الأمراض المزمنة الأكثر حاجة لأخذ التطعيم، وتظل هناك أمور كثيرة تحتاج الدراسة والتأكيد من حيث كفاءة التطعيم عند بدء استخدامه.





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