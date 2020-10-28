- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
تذمّر عددٌ من أهالي قرى الزوكة بثربان في محافظة المجاردة مما وصفوه بتجاهل شركة الكهرباء سقوط أحد الأعمدة التي تحمل أسلاك التيار الكهربائي منذ أكثر من عام، دون تحرك من الشركة لإصلاح الخلل وإعادة زرع وتثبت العامود الذي ينذر بكارثة كبيرة في أية لحظة.
وبيّن الأهالي أن بقاء العامود بهذا الشكل دون سقوط مربوط باستقرار "حجر صخري" في مكانه، والذي أصبح كدعامة وحيدة للعامود الخطر، والذي مضى عليه أكثر من عام بهذا الشكل؛ حيث يقع على مقربة منه مدرسة للبنات وعدد من المنازل والبقالات والبوفيهات، دون تحرك من الشركة.
وأشاروا إلى أنه من غير المعقول أنه لم يمر بالموقع أيٌّ من موظفي أو فنيي الشركة، ولَم يشاهدوا الخطر كل هذه المدة الطويلة، ولو لقراءة العدادات، لاسيما أنه تفصله أمتار بسيطة عن الطريق.
وناشد الأهالي مسؤولي الكهرباء بإصلاح الخلل ودرء الخطر الذي أثّر على عامود آخر فأصبح قريباً من حاله وقد يسقط أيضاً.
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 06:40 PM
يحمل أسلاك التيار الكهربائي.. وصخرة تمنع انهياره بشكل كاملأهالي "زوكة ثربان" بالمجاردة يشتكون من سقوط عامود كهرباء منذ أكثر من عام
تذمّر عددٌ من أهالي قرى الزوكة بثربان في محافظة المجاردة مما وصفوه بتجاهل شركة الكهرباء سقوط أحد الأعمدة التي تحمل أسلاك التيار الكهربائي منذ أكثر من عام، دون تحرك من الشركة لإصلاح الخلل وإعادة زرع وتثبت العامود الذي ينذر بكارثة كبيرة في أية لحظة.
وبيّن الأهالي أن بقاء العامود بهذا الشكل دون سقوط مربوط باستقرار "حجر صخري" في مكانه، والذي أصبح كدعامة وحيدة للعامود الخطر، والذي مضى عليه أكثر من عام بهذا الشكل؛ حيث يقع على مقربة منه مدرسة للبنات وعدد من المنازل والبقالات والبوفيهات، دون تحرك من الشركة.
وأشاروا إلى أنه من غير المعقول أنه لم يمر بالموقع أيٌّ من موظفي أو فنيي الشركة، ولَم يشاهدوا الخطر كل هذه المدة الطويلة، ولو لقراءة العدادات، لاسيما أنه تفصله أمتار بسيطة عن الطريق.
وناشد الأهالي مسؤولي الكهرباء بإصلاح الخلل ودرء الخطر الذي أثّر على عامود آخر فأصبح قريباً من حاله وقد يسقط أيضاً.
، أهالي "زوكة ثربان" بالمجاردة يشتكون من سقوط عامود كهرباء منذ أكثر من عام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أهالي "زوكة ثربان" بالمجاردة يشتكون من سقوط عامود كهرباء منذ أكثر من عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.