، المملكة توزع أكثر من 62 طنًّا من السلال الغذائية في أرخبيل سقطرى ،

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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 62 طنًّا و595 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية قلنسية التابعة لمحافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، استفاد منها 3,510 أفراد.
ويأتي ذلك ضمن مشروع تأمين وتوزيع المساعدات الغذائية الذي يهدف إلى تمكين 90 ألف فرد من الأسر النازحة والمتضررة في عدة محافظات يمنية من الحصول على أمنهم الغذائي.
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 06:17 PM
لتمكين 90 ألف فرد من الأسر النازحة والمتضررة في عدة محافظات يمنيةالمملكة توزع أكثر من 62 طنًّا من السلال الغذائية في أرخبيل سقطرى
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 62 طنًّا و595 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية قلنسية التابعة لمحافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، استفاد منها 3,510 أفراد.
ويأتي ذلك ضمن مشروع تأمين وتوزيع المساعدات الغذائية الذي يهدف إلى تمكين 90 ألف فرد من الأسر النازحة والمتضررة في عدة محافظات يمنية من الحصول على أمنهم الغذائي.
، المملكة توزع أكثر من 62 طنًّا من السلال الغذائية في أرخبيل سقطرى ،
المصدر : الخليج 365
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