، استمر لعقود ..الإدارة الأمريكية ترفع الحظر المطبق على المستوطنات الإسرائيلية ،

محمد بن مسعود - الدمام - السلطة الفلسطينية أدانت التحرك الجديد

رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء)، حظرا استمر لعقود من الزمن، يحظر تمويل دافعي الضرائب الأمريكيين للبحث العلمي الإسرائيلي، الذي يُجرى في المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة؛ مما أثار إدانة فلسطينية.

واختيرت مستوطنة أرييل في الضفة الغربية المحتلة، كمكان لإقامة حفل افتتاح طريق جديد للتعاون العلمي الأمريكي مع الباحثين الإسرائيليين.

زقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حفل أقيم في أرييل: "إن رؤية الرئيس دونالد ترامب تفتح مستوطنات الضفة الغربية للتواصل الأكاديمي والتجاري والعلمي مع الولايات المتحدة"، وفقاً لـ "رويترز".

وأضاف: "هذا انتصار مهم على كل أولئك الذين يسعون إلى نزع الشرعية عن كل شيء إسرائيلي خارج حدود 1967".

من جهته، أوضح السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، أنه جرى استثمار 1.4 مليار دولار من قبل ثلاثة صناديق تعاون بحثية أمريكية إسرائيلية منذ عام 1972.

ومن ناحيته، ذكر متحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن رفع الحظر عن التمويل يمثل مشاركة أمريكية في احتلال الأراضي الفلسطينية.