محمد بن مسعود - الدمام - أكد "التحالف" أن محاولات مليشيا الحوثي استهداف المدنيين تعكس حالة اليأس أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" عن تدمير 6 طائرات حوثية مفخخة موجهة باتجاه السعودية. وأكد "التحالف" أن محاولات المليشيا الحوثية استهداف المدنيين تعكس حالة اليأس. 28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 06:13 PM أكد "التحالف" أن محاولات مليشيا الحوثي استهداف المدنيين تعكس حالة اليأس Advertisements "تحالف دعم الشرعية في اليمن": تدمير 6 طائرات حوثية مفخخة موجهة باتجاه السعودية "تحالف دعم الشرعية في اليمن": تدمير 6 طائرات حوثية مفخخة موجهة باتجاه السعودية أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" عن تدمير 6 طائرات حوثية مفخخة موجهة باتجاه السعودية. وأكد "التحالف" أن محاولات المليشيا الحوثية استهداف المدنيين تعكس حالة اليأس. الكلمات المفتاحية ، "تحالف دعم الشرعية في اليمن": تدمير 6 طائرات حوثية مفخخة موجهة باتجاه السعودية ،

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