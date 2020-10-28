السعودية | الداخلية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل “للجوازات” على رتبة (جندي)

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:20 مساءً, 28 أكتوبر 2020 م المناطق - الرياض أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) رجال.

وأوضحت الإدارة، أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – توظيف) خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 16 / 3 / 1442هـ، حتى يوم الأحد الموافق 23 / 3 / 1442هـ على الرابط التالي : https://jobs.sa .

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