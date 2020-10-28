شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تدمير 6 طائرات مسيرة اطلقها الحوثي باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية أنه قام بتدمير 6 طائرات مسيرة اطلقها الحوثي باتجاه المملكة. وأكد التحالف بأنمحاولات استهداف المدنيين من المليشيا يمثل حالة اليأس وواقع الخسائر على الأرض خصوصاً بمأرب والجوف.

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