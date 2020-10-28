الزاهد تعزز مكانتها كأكبر مستثمر في مجموعة فنادق دالاتا الأيرلندية

2020-10-28

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

رفعت مجموعة الزاهد بالمملكة حصتها في مجموعة فنادق دالاتا إلى ما يقرب من 10 في المائة، معززة مكانتها كأكبر مستثمر في الشركة المدرجة في العاصمة الأيرلندية دبلن، بعد أشهر فقط من ظهورها في سجل المساهمين.

وحسبما ذكرت صحيفة أيرش تايمز الأيرلندية، قالت دالاتا يوم الثلاثاء إن مجموعة الزاهد، بدأت في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي كوكيل لشركة جنرال موتورز في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر، وزادت حصتها إلى 9.8 في المائة أكثر قليلًا عن ذي قبل.

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زيادة الاستثمارات

وكشفت مجموعة الزاهد، التي تمتد مصالحها من البناء والعقارات إلى صناعة النفط والغاز، لدالاتا في 13 أغسطس أن استثمارها قد تجاوز مستوى 3 في المائة الذي يجب الكشف عنه لسوق الأسهم.

ويُعتقد أن مجموعة الزاهد قد شاركت في طرح أسهم شركة دالاتا في بداية الشهر الماضي حيث جمعت 94.4 مليون يورو لبيع الأسهم بما يعادل 20 في المائة من أسهمها القائمة في ذلك الوقت.

وقالت المتحدثة باسم دالاتا إن الشركة لديها شراكة جيدة مع مجموعة الزاهد ويسعدها أن تكون الشركة السعودية مساهمة معها.



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