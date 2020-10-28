المساحة الجيولوجية لـ”المواطن”: لا ارتدادات لهزة جنوب خميس مشيط

2020-10-28

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

أرجع المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، سبب الهزة الأرضية التي شهدتها جنوب خميس مشيط اليوم الأربعاء إلى الإجهاد الناتج عن قوة الشد بسبب اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي الأمر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة سواءً الفوالق الموازية للبحر الأحمر أو العامودية عليه، مبينًا أن هذه الهزة الأرضية تُعد ضعيفة على مقياس ريختر ولم تسجل أي أضرار ناجمة عنها حتى الآن.

٢٢٧ محطة رصد:

وأضاف في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أنه إلى الوقت الحالي لم تسجل أي هزات ارتدادية للهزة الرئيسية، لافتًا إلى المساحة الجيولوجية هي الجهة المعتمدة في المملكة لرصد الهزات الأرضية من خلال ٢٢٧ محطة رصد زلزالي منتشرة بجميع أنحاء المملكة والمرتبطة عبر الأقمار الصناعية بالمركز الرئيسي الذي يعمل على مدار الساعة.

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الوضع الحركي للصفيحة:

وتابع أن الهزات الأرضية مرتبطة بالوضع الحركي للصفيحة العربية، منوهًا إلى أن الصفيحة العربية تتأثر بثلاثة أنواع من الحدود التكتونية، وهي: الحدود التباعدية، والحدود التقاربية، والحدود التماسية، وتمثل شبه الجزيرة العربية الجزء الأكبر من هذه الصفيحة، ومن هنا جاءت تسميتها بالصفيحة العربية.

وكانت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية قد رصدت اليوم الساعة ١٤:٥٦:٠٧ هزة أرضية بقوة ٣.١ على مقياس ريختر وعمق ٢.٥ كيلومتر وتبعد ١٠ كيلو مترات جنوب خميس مشيط.





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