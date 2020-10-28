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الرئيس التنفيذي لسابك : السعودية حققت التوازن بين الحفاظ على الاقتصاد وصحة المواطنين
أكد على أن المواطنين كان لهم دور كبير في ذلك
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
قال الرئيس التنفيذي لسابك ورئيس مجموعة B20 في دول العشرين، يوسف البنيان، إن السعودية تمكنت من تحقيق استجابة قوية للغاية لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقد استطاعت من خلال ذلك تجنب آثاره السلبية الشديدة على الاقتصاد.
وتابع: وفي نفس الوقت، حققت الحكومة السعودية التوازن الصحيح بين ما يتعين عليها القيام به لإدارة هذه الأزمة من الناحية الاقتصادية وبين مسؤوليتها تجاه المواطنين للامتثال للتدابير المقدمة من قبل السلطات.
وأضاف: بفضل وعي المواطنين وامتثالهم للتدابير التي أقرتها الجهات المعنية في السعودية، نعتقد أننا لن نميل إلى اتخاذ قرار الإغلاق الكامل، لكننا نحتاج أيضًا إلى الاعتراف بأن هذا تحدٍ يجب التعامل معه بحرص من جانب كل من الحكومة والمجتمع.
وجاء ذلك خلال مناقشته للتحديات التي تواجه قادة الأعمال، وتأثير كوفيد-19 على الاقتصاد في مقابلة مع بلومبيرغ.
ويُذكر أن مجموعة قطاع الأعمال B20 كانت قد عقدت قمّتها الافتراضية تحت عنوان التحوّل نحو النمو الشامل، خلال 26 – 27 أكتوبر الجاري، تحت رئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سابك، يوسف البنيان، حيث جمعت قادة عالميين لطرح السياسات والابتكارات حول إمكانية تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال التحول الاقتصادي.
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