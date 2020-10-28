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دور مجموعة العشرين G20 كان استباقيًا في ظل أزمة فيروس كورونا
قدمت عملًا محوريًا
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
قال الرئيس التنفيذي لسابك ورئيس مجموعة B20 في دول العشرين، يوسف البنيان، إن دور مجموعة العشرين هذا العام، في ظل أزمة فيروس كورونا العالمية، تحت رئاسة السعودية، كان استباقيًا ومختلفًا عن عامي 2008 و2009.
وتابع في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: استجابة مجموعة العشرين هذا العام في ظل أزمة كورونا كان مختلفًا بشدة إذا ما قورنت باستجابة المجموعة إبان الأزمة المالية في عامي 2008 و 2009، هذه المرة كانت استباقية بالفعل.
وأوضح: لقد توصلنا إلى حزم محفزة لإعادة تنشيط الاقتصاد ودعمه ومساندة الدول غير القادرة، وأعتقد أن هذا عمل جيد جدًا ومحوري من مجموعة العشرين، ومنذ البداية تعامل قطاع الأعمال B20 بشكل كامل مع القادة، وأرسلنا خطابًا فوريًا للعمل مع منظمة الصحة العالمية والمساعدة.
وتابع: قدمنا أيضًا توصيات تركز على إعادة تنشيط الاقتصاد العالمي للتأكد من إمكانية العودة إلى الوضع الطبيعي، وكان لِزامًا علينا أن نضع في الاعتبار إتاحة الوصول الأفضل إلى الأموال للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا تنشيط وضع المرأة في مجتمع الأعمال.
ويُذكر أن مجموعة قطاع الأعمال B20 كانت قد عقدت قمّتها الافتراضية تحت عنوان التحوّل نحو النمو الشامل، خلال 26 – 27 أكتوبر الجاري، تحت رئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سابك، يوسف البنيان، حيث جمعت قادة عالميين لطرح السياسات والابتكارات حول إمكانية تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال التحول الاقتصادي.
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