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2020-10-28 تدمير 6 طائرات مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن أنه تم تدمير ما مجموعة 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة. وأكد التحالف أن محاولات استهداف المدنيين من المليشيا يمثل حالة اليأس وواقع الخسائر على الأرض التي تتعرض لها ميليشيا الحوثي خصوصًا في مأرب والجوف.

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