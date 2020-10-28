فيديو.. ضبط 6 وافدين أداروا مصنعين للخمور بمنزلين في الرياض

2020-10-28

متابعات الخليج 365 _ الرياض

تمكنت الفرق الأمنية التابعة لدوريات الأمن، من ضبط 6 وافدين بتهمة إدارة مصنعين للخمور بداخل منزلين وسط الرياض.

إدارة مصنع للخمور

ونجحت شرطة الرياض في إلقاء القبض على الوافدين الستة، 3 من الجنسية الإثيوبية، وهنديان، ونيبالي، بتهمة إدارة مصنعين للخمور، والذي اتضح احتواؤه على عدد 111 برميلًا، 356 قارورة، بالإضافة إلى 14 جركن، جميعها مملوءة بمادة الخمر المصنع وأدوات تصنيعه، وتم إيقافهم، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الأمنية بحقهم.

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وقبل أيام أيضًا، تمكنت الفرق الميدانية بدوريات الأمن بمدينة الرياض، من ضبط مصنع للخمور داخل أحد الوحدات السكنية وسط الرياض.

واتضح احتواء المصنع على عدد 20 برميلًا وعدد 36 قارورة جميعها مملوءة بمادة الخمر المصنع كما يحتوي المصنع على الأدوات المستخدمة في التصنيع.

وتبين أن من يدير المصنع ثلاثة وافدين من الجنسية الهندية وتم إلقاء القبض عليهم وإيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.



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