شكرا لقرائتكم رئيس الغرف التجارية: قنواتنا الاستثمارية مغلقة أمام الأتراك والمقاطعة مستمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رئيس الغرف التجارية: قنواتنا الاستثمارية مغلقة أمام الأتراك والمقاطعة مستمرة
فرصنا وقنواتنا الاستثمارية مغلقة أمام كل ما هو تركي
متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض
جدد رئيس الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان دعوته لمقاطعة المنتجات التركية في الوقت الذي دخلت فيه الحملة الشعبية السعودية لمقاطعة المنتجات التركية مرحلة حاسمة.
وقال عجلان العجلان عبر حسابه في موقع تويتر: مهما حاولت حكومة تركيا وأدواتها التأثير والتشويش على حملة مقاطعة المنتجات التركية التي أثبتت نجاحها نحن مستمرون، ونؤكد بأن قيادتنا ووطننا خط أحمر، ومقاطعتنا مستمرة.
وتابع، أن فرصنا وقنواتنا الاستثمارية مغلقة أمام كل ما هو تركي، نحن هنا ندافع عن قيادتنا وبلدنا ولا هوادة في ذلك.
يأتي هذا فيما يواصل السعوديون حملتهم الوطنية لمقاطعة المنتجات التركية عبر موقع “تويتر” تحت وسم حملة مقاطعة المنتجات التركية، وذلك بسبب العداء التركي للسعودية وسياسات الرئيس التركي وجب طيب أردوغان الرامية لنشر الفوضى والخراب بالوطن العربي خاصة الخليج، كما حمل تغريدات واسعة نددت وحذرت من مشاريع أردوغان.
وتأتي هذه الحملة الوطنية السعودية التي أخذت صداها الواسع من أبناء الوطن ردًا على الرئيس التركي أردوغان الذي دأب على التطاول على المملكة، كما تعكس الحملة التفاف السعوديين حول قاداتهم وإحباطهم لكل مشاريع الفوضى الذي يسعى لافتعالها الأعداء.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الغرف التجارية: قنواتنا الاستثمارية مغلقة أمام الأتراك والمقاطعة مستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.