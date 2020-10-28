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2020-10-28 ضبط مواطنين سلبا مبالغ مالية وبضائع من متجر بالرياض تحت تهديد السلاح متابعات الخليج 365 - واس Advertisements تمكنت دوريات الأمن في شرطة الرياض من ضبط مواطنين سلبا مبالغ مالية وبضائع من متجر تموينات تحت تهديد السلاح. صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض تمكنت – بفضل الله – من القبض على (مواطِنين اثنين في العقد الثالث من العمر)، تورطا بالاعتداء على متجر تموينات وتهديد العاملين فيه والاستيلاء على مبالغ مالية وبضائع تحت تهديد السلاح الأبيض، وقد جرى إيقافهما واتخاذ بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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